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Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

08:33
  • четверг
  • 10 июня 2021

Причина аварии выясняется

Шесть человек погибли, 15 пострадали в Свердловской области из-за наезда автобуса на остановку. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По предварительным данным, в городе Лесной у машины, которая перевозила рабочих, отказали тормоза, она на высокой скорости сначала протаранила ворота завода, а затем врезалась в остановку, где группа людей, ждала автобус.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. На месте работают экстренные службы.

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