Прокуратура Японии предъявила обвинение помощнику капитана судна "Амур"

Во время ЧП он стоял на вахте

Прокуратура Японии предъявила обвинение в халатности помощнику капитана российского траулера "Амур", который в конце мая столкнулся с рыболовецкой шхуной. Тогда погибли трое местных моряков. Об этом сообщили в нашем генконсульстве.

Во время инцидента Павел Добрянский стоял на вахте. И, по мнению японской стороны, не предпринял действий, чтобы избежать столкновения. Российскому моряку может грозить до пяти лет лишения свободы или штраф до 10 тысяч долларов.

Кстати, в халатности и ненадлежащем управлении судном японская прокуратура подозревает и своего соотечественника - капитана шхуны. Однако предъявлять ему обвинение не торопится.

Наш траулер "Амур" до сих пор находится у берегов Хоккайдо. Он стал заложником иска о компенсации ущерба. У экипажа изъяли документы, необходимые для продолжения плавания, сообщает "ТВ Центр".

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