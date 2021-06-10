Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца: где и когда его наблюдать

Свои коррективы может внести погода
Уже через несколько часов россияне смогут увидеть первое за 55 лет кольцеобразное затмение Солнца. Наиболее зрелищно астрономическое явление будет выглядеть в Якутии и на Чукотке, сообщает "ТВ Центр".
Там Луна почти полностью закроет светило. На европейской части страны Солнце будет выглядеть как надкушенное яблоко. Максимальное затмение ожидается примерно в 14:30 по московскому времени.
На территории России его будут наблюдать в течение примерно четырех минут. Однако свои коррективы может внести погода. Следующее подобное явление стоит ждать только через 9 лет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram