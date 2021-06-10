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Названа причина смертельного ДТП в Свердловской области

08:26
  • четверг
  • 10 июня 2021

Обстоятельства выясняют прокуратура и СКР

Отказ тормозов стал причиной ДТП в Лесном. Предварительный вывод следствия озвучили в областной прокуратуре. В аварии погибли шесть человек, пятеро госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.
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"Водитель ООО "Нижнетуринское автотранспортное предприятие" допустил наезд на сотрудников местного комбината, шедших на работу. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов", - приводит слова представителя прокуратуры Свердловской области "Комсомольская правда".

О деталях происшествия рассказали в областном управлении Госавтоинспекции. По данным инспекторов, в 7:20 утра 10 июня автобус, в салоне которого было около 50 человек, проезжал Т-образный перекресток, когда неожиданно съехал с дороги, врезался в ворота местного предприятия, после чего въехал в толпу спешащих на работу людей.

На место происшествия были отправлены три вертолета Центра медицины катастроф. Пострадавшие госпитализированы в областные медучреждения.

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