Названа причина смертельного ДТП в Свердловской области

Обстоятельства выясняют прокуратура и СКР

Отказ тормозов стал причиной ДТП в Лесном. Предварительный вывод следствия озвучили в областной прокуратуре. В аварии погибли шесть человек, пятеро госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

"Водитель ООО "Нижнетуринское автотранспортное предприятие" допустил наезд на сотрудников местного комбината, шедших на работу. Предварительной причиной ДТП является отказ тормозов", - приводит слова представителя прокуратуры Свердловской области "Комсомольская правда".

О деталях происшествия рассказали в областном управлении Госавтоинспекции. По данным инспекторов, в 7:20 утра 10 июня автобус, в салоне которого было около 50 человек, проезжал Т-образный перекресток, когда неожиданно съехал с дороги, врезался в ворота местного предприятия, после чего въехал в толпу спешащих на работу людей.

На место происшествия были отправлены три вертолета Центра медицины катастроф. Пострадавшие госпитализированы в областные медучреждения.

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