Россия возобновляет авиасообщение еще с несколькими странами

Количество ранее разрешенных рейсов увеличат

В России с 10 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, будут разрешены чартерные полеты в Албанию.

Отмечается, что власти страны разрешили выполнять полеты дважды в неделю по следующим направлениям: Москва — Будапешт, Москва — Вена, Москва — Загреб, Москва — Порт-Луи и Москва — Рабат.

Один раз в неделю из российской столицы можно будет улететь в Бейрут и Люксембург. Также один раз в неделю разрешены чартеры до Тираны.

Помимо новых направлений, в России решено увеличить количество полетов по направлению Москва — Афины до двух в неделю; по направлениям Москва — Баку, Москва — Ереван, Москва — Доха, Москва — Ташкент и Москва — Душанбе — на один рейс в неделю; Москва — Каир и Москва — Белград — до семи рейсов в неделю.

Полеты по маршруту Москва — Минск теперь будут совершаться до 10 раз в неделю на взаимной основе. Также в список разрешенных рейсов включили маршрут из Москвы в Мюнхен.

С 10 июня в России разрешили полеты за рубеж из аэропортов Владикавказа, Нижнекамска и Томска, передает РИА Новости.

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