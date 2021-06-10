ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей столицы предупредили о надвигающейся грозе

08:48
  • четверг
  • 10 июня 2021

Власти призвали москвичей к осторожности

Гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду ожидаются в столице в ближайшие часы. Жителей Москвы призвали к осторожности.
На Москву надвигается гроза с сильным ветром

"Местами возможна гроза, порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичам и гостям столицы напоминают: в такую погоду надо держаться подальше от рекламных щитов и прочих шатких конструкций. Также небезопасно прятаться от дождя под деревьями.

Воздух в Москве днем прогреется до 22 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 13 градусов. В Подмосковье температура поднимется до 24 градусов тепла, в ночь на пятницу опустится до плюс 10 градусов, сообщает Гидрометцентр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Гроза в Москве
Гроза в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.