Жителей столицы предупредили о надвигающейся грозе

Власти призвали москвичей к осторожности

Гроза и сильный ветер до 17 метров в секунду ожидаются в столице в ближайшие часы. Жителей Москвы призвали к осторожности.

"Местами возможна гроза, порывы ветра до 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Москвичам и гостям столицы напоминают: в такую погоду надо держаться подальше от рекламных щитов и прочих шатких конструкций. Также небезопасно прятаться от дождя под деревьями.

Воздух в Москве днем прогреется до 22 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 13 градусов. В Подмосковье температура поднимется до 24 градусов тепла, в ночь на пятницу опустится до плюс 10 градусов, сообщает Гидрометцентр.

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