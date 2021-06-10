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Россияне назвали самые счастливые города

09:21
  • четверг
  • 10 июня 2021

В тройку лидеров вошел Новосибирск

Самыми счастливыми городами России оказались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск – именно там живут люди, больше всех довольные своей жизнью, показал опрос сервиса "Работа.ру".
Россияне рассказали, что им нужно для счастья

"На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый - в Новосибирске", - говорится в результатах исследования.

Оказалось, что каждый пятый россиянин (21%) счастлив на 4 балла из 5. 23% из них живут в Москве, 16% - в Петербурге, 13% - в Екатеринбурге. Уровень счастья, равный трем, заметили за собой 32% респондентов, из которых 19% москвичей, 13% нижегородцев и 9% петербуржцев.

Всего в опросе поучаствовало свыше 5 тысяч россиян из всех регионов страны, передает РИА Новости.

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