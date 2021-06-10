МИД Швейцарии раскрыл место встречи Путина и Байдена

Саммит назначен на 16 июня
МИД Швейцарии раскрыл информацию о месте проведения саммита президентов России и США. Владимир Путин и Джо Байден встретятся на знаменитой вилле "Ла Гранж".
"Встреча пройдет на вилле "Ла Гранж" в Женеве 16 июня", - сообщила официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства.
В сообщении МИД, опубликованном в Twitter, Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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