Появилось видео с места смертельного ДТП в Лесном

Число пострадавших возросло

Видео осмотра места ДТП в закрытом городе Лесной на Урале опубликовал Следственный комитет России. Причины и обстоятельства аварии, в которой погибли шесть человек, выясняют эксперты.

Как сообщалось ранее, у ведомственного автобуса, в салоне которого находились 50 человек, по предварительным данным, отказали тормоза. Машина, проехав перекресток, протаранила ворота предприятия и въехала в толпу работников, ждавших на остановке транспорта.

Шесть человек погибли. Число пострадавших, по последней информации, возросло до девяти.

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