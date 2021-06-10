Назван главный риск биткоина

Криптовалюта принципиально отличается от национальных валют всех стран

При покупке биткоина стоит учитывать, что эта криптовалюта независима от центральных банков и не подкреплена финансово их силами, а потому в любой момент может появиться зеркальная система и обесценить существующие электронные деньги. О недостатках криптовалюты и рисках, связанных с биткоинами рассказал бывший замглавы Минфина, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин.

"Что касается криптовалюты, то я не вижу здесь экономической основы - за валютой должен стоять Центральный банк, доверие к стране", - заявил эксперт.

Банкир подчеркнул, что сейчас "за спиной" криптовалют находится лишь механизм реестров и доверие к компьютерному алгоритму. "Никто не может гарантировать, что завтра не появится новый параллельный биткоин, зеркальная система, которая обесценит уже существующую", - считает Панкин.

Он признался, что сам биткоины не покупал из-за их непредсказуемости, передает РИА Новости. "Я считаю, что достаточно много риска и на рынке ценных бумаг, на валютном рынке. Но здесь непредсказуемого риска еще больше. Еще рано развлекаться биткоинами", - резюмировал банкир.

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