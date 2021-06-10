Реакция СМИ на интервью Путина

Президент прокомментировал важные вопросы

Вопиющий закон о коренных народах Украины, попытки Киева пробиться в НАТО и выгода США от этого сотрудничества. Острейшие темы международной повестки минувшим вечером в интервью прокомментировал Владимир Путин. Российский лидер напомнил - наша страна пережила уже две волны расширения альянса на восток, и реальные цели Вашингтона могут отличаться от официально заявленных.

От законопроекта президента Зеленского о коренных народах, среди которых нет русского, похоже, опешили даже на самой Украине - во всяком случае, здравомыслящая часть ее граждан. Впрочем, и СМИ, которые не питают большой любви к России, в четверг цитируют интервью Владимира Путина.

Заблокированное в нашей стране интернет-издание "Украинская правда" публикует статью под заголовком "Смахивает на теорию и практику нацистской Германии". Законопроект исключает из коренных народов Украины также и белорусов, поляков, молдаван. Но именно для русского народа, который стал основой украинского государства, это наиболее серьезный удар, убежден Владимир Путин.

"Что касается всех народов, которые некоренные, это для всех плохо. Но для русского народа это имеет особое значение. Если взять перепись населения советского периода, я думаю, что мало что изменилось, это же миллионы людей, которые проживают на этой территории и прямо писали, что они считают себя русскими. Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю о дискриминации по языку и другим составляющим нормальной жизни человека", - отметил Путин.

При этом, со стороны Запада, где так любят говорить о демократии и общечеловеческих ценностях, реакции нет. И вряд ли будет даже в случае принятия скандального законопроекта. Как предпочитают там не говорить и о ситуации на Донбассе, где от пуль и снарядов украинской армии гибнут люди - граждане Украины. А Киев предпочитает обвинять во внутриукраинском конфликте Россию и упорно стучится в НАТО, прося защиты от мнимого противника - очень удобный повод для альянса приблизиться к нашим границам.

"Расширение НАТО на восток и приближение инфраструктуры к нашим границам имеет практическое значение для России. Почему, вот Польша, Румыния стали членами НАТО. Американцы легко договорились с ними о размещении там систем ПРО. Но пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают центра России, включая Москву. Причем, за очень короткое время - 15 минут подлетное время до Москвы", - рассказал Путин.

После телефонного разговора Зеленского с Байденом в Киеве радостно заявили: президент США поддерживает план действий по членству Украины в НАТО. Из Белого дома, правда, тут же осадили: пока никто ничего не обещал. Но в истории уже был пример масштабного расширения НАТО на восток, вопреки устным договоренностям. И нет никаких гарантий, что это не повторится.

"Сейчас американские партнеры говорят, что им ничего не обещали, украинцам, не украинцам, а украинскому руководству. Откуда мы это знаем? А может они просто сказали ему - знаешь, ты рановато вылез, рано еще об этом говорить. И не к месту ты вылез, потому что сейчас намечается встреча на высшем уровне двух президентов. Что ты нам мешаешь, портишь обстановку перед саммитом. Помолчать не мог что ли несколько дней. А на самом деле, можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается", - рассказал Путин.

Точно так же, как США не учитывают мнение других народов, Киев не желает учитывать мнение своего. Половина жителей Украины - против вступления страны в НАТО. Владимир Путин в интервью назвал их умными людьми, которые понимают все перспективы оказаться на линии огня. А еще напомнил о демократическом выборе жителей Крыма, которые в 2014 году свободно, на референдуме решили воссоединиться с Россией. Однако вот уже семь лет это не дает покоя стремящейся в демократическую Европу Украине.

Для выражения своей позиции она не гнушается провокаций. Очередную, явно с подачи киевских властей, устроила футбольная федерация, разместив на форме национальной сборной к чемпионату Европы карту, включающую российский Крым, а еще лозунги, которые во время войны использовали националисты. Видимо, посчитали, что таким образом можно уколоть Россию, вот только новизны в этом нет, отметил Владимир Путин, позиция Киева хорошо известна и к демократии не имеет никакого отношения.

Алексей Платонов, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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