Спасатели следят за ситуацией с паводками с помощью беспилотников

Сложная обстановка в Красноярском крае и на Камчатке

В Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется сложная паводковая обстановка. На Чукотке в зоне бедствия десятки жилых домов, затоплено больше 100 приусадебных участков. В Красноярском крае и Туве уровень воды в Енисее по-прежнему выше критической отметки.

Дороги размыты, дома - в воде. Из трёх подтопленных сёл Камчатки спасатели эвакуировали больше 200 человек. С собой только самое необходимое: документы, тёплые вещи. Вертолётами Ми-8 людей перевозят в безопасное место: кого-то к родственникам, а некоторых - в пункты временного размещения.

Спасатели с помощью беспилотников следят за ситуацией и прогнозируют паводковую обстановку в регионе.

Более 40 жилых домов и свыше сотни приусадебных территорий подтоплены в двух селах на Чукотке. В Туве уровень воды в Большом Енисее до сих пор находится на критических значениях.

В Красноярском крае подтопленными остаются больше полутысячи приусадебных участков. В некоторых районах дороги полностью размыты. Дежурившие бригады спасателей вытащили автомобиль из воды. Машина заглохла в потоках прямо на дороге.

В Хабаровском крае в зоне паводка - дачные участки на островных территориях. Местных жителей предупреждают об опасности. Прошедшие дожди вызвали резкий подъём воды в нескольких реках Хабаровского края. Уровень воды в Амуре приближается к четырем метрам.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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