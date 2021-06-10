В прокуратуре пояснили признание иноагента ФБК экстремистской организацией

Имущество ФБК после погашения всех задолженностей обратят в бюджет

Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК*) и "Фонд защиты прав граждан"**, которые являются иноагентами, а также так называемые "Штабы Навального"***. На этом настаивала прокуратура.

Заседание проходило в закрытом режиме. По решению суда, организации должны быть немедленно ликвидированы, использовать их символику отныне запрещено. Кроме того, имущество ФБК после погашения всех задолженностей обратят в российский бюджет.

В ходе слушаний прокуратуре удалось доказать, что деятельность фондов была направлена на смену конституционного строя России, в том числе по сценарию "цветных революций". Они не только разжигали ненависть и вражду в отношении представителей власти, но и совершали экстремистские преступления.

"Также данные организации регулярно организовывали проведение несанкцонированных массовых публичных мероприятий, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками, особо следует отметить, что они вовлекали в эти мероприятия несовершеннолетних, что создавало угрозу их жизни и здоровью. Выслушав наши пояснения, суд согласился с доводами прокуратуры и принял решение о запрете указанных структур", - рассказал сотрудник прокуратуры Москвы Алексей Жафяров.

*ФБК - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

**"Фонд защиты прав граждан" - НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; признана экстремистской и ликвидирована по решению суда.

***Организация "Штабы Навального" - структурное подразделение ФБК; включенные в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга; признаны экстремистскими и ликвидированы по решению суда.

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