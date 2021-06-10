Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19

Масштабная прививочная кампания идёт по всей стране

Угроза развития пандемии всё ещё сохраняется, поэтому следует ускорить формирование коллективного иммунитета. Об этом в четверг заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вакцинация - лучший способ обезопасить себя и близких от тяжёлых последствий заболевания.

Людмила Седова переболела коронавирусом год назад, но до сих пор не может восстановиться. Ни физически, ни морально. Болели вместе с мужем. Она первая попала в стационар. Обострились все хронические заболевания. Теперь, чтобы избежать последствий, решила вакцинироваться и вызвала мобильную бригаду медиков. Глядя на нее, сэкономить время и сделать прививку дома захотел и зять.

А в Анапе - не только наплыв туристов к берегу Черного моря. Но и местных жителей - в прививочные пункты. Врачи говорят - сами не ожидали такого количества желающих. И в этом есть логика. Ведь при большом скоплении людей риск заразиться серьёзно возрастает. Поэтому горожане и спешат на процедуру. В Анапе, где население 94 тысячи человек, привиты уже 23 тысячи.

А в соседнем Ставропольском крае картина противоположная. Люди перестали носить маски в общественных местах и с неохотой идут на прививку. Результат закономерный. В Железноводске резко выросло количество заболевших и вызовов скорой помощи.

Врачи не устают напоминать - особенно важна прививка тем, у кого есть хронические заболевания. Эти люди в группе риска развития осложнений.

"Также вакцинацию необходимо пройти людям, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, если с момента заболевания прошло несколько месяцев. Потому что в течение времени антитела уходят из организма", - рассказала врач-терапевт Железноводской больницы Татьяна Красикова.

Для удобства в Железноводске открылись даже круглосуточные пункты вакцинации. Так что сделать прививку можно в любое время и не отпрашиваясь с работы.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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