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"Центр защиты прав москвичей" предложил меры по поддержке пенсионеров

12:05
  • четверг
  • 10 июня 2021

Преступления против пенсионеров должны считаться отягчающим обстоятельством

Какие дополнительные меры поддержки нужны пенсионерам и людям с инвалидностью? Мнение жителей столицы по данному вопросу узнал "Центр защиты прав москвичей" в ходе анкетирования.

Организация представила несколько инициатив. В частности, сделать парковку в пределах города полностью бесплатной для данных социальных групп и отменить процедуру подтверждения инвалидности для граждан, чьи заболевания являются неизлечимыми. Изменения предложили внести и в Уголовный кодекс. Так, преступления против пенсионеров должны считаться отягчающим обстоятельством.

"Это позволит остановить тот огромный поток мошенников, да, которые пытаются обмануть пенсионеров, каких-то преступлений, которые направлены против пенсионеров. К сожалению, пожилые люди, особенно одинокие, не всегда могут защититься, такие ужесточения наказания - они точно позволят, заставят, по крайней мере, тех, кто планирует преступление, более тщательно задуматься", - отметила член Общественной палаты, руководитель "Центра защиты прав москвичей".

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