В Москве состоялся окружной турнир по мини-футболу

Нужно создавать все условия, чтобы дети занимались в секциях и кружках, отметил Евгений Нифантьев

В Москве прошёл турнир по мини-футболу среди детских команд Южного округа. В нём приняли участие восемь сборных. Организаторы отметили: сейчас дети всё чаще заменяют спорт виртуальной жизнью. Однако время, проведённое в соцсетях, крайне редко приближает к личным победам. Поэтому так важно развитие спортивных секций в пешей доступности от дома, сообщает "ТВ Центр".

"Как замечательно смотреть, как наши ребята гоняют по полю, забивают друг другу голы. Это гораздо лучше, чем сидеть в социальных сетях. Мы, взрослые, должны создавать все условия, чтобы ребята занимались в секциях и кружках, а не сидели в интернете", - отметил член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

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