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Собянин рассказал о планах программы "Мой район" на севере столицы

09:51
  • четверг
  • 10 июня 2021

Мэр представил проекты благоустройства этого года в Северном округе

Тысячи жителей Северного округа получат более качественную городскую среду. Об этом в блоге на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал о планах программы "Мой район" на севере мегаполиса. Так, в районе Коптево недавно была завершена реконструкция бывшего кинотеатра "Рассвет".

"Следующий шаг – благоустройство прилегающего сквера, который станет уютной зоной для прогулок и отдыха. На детских площадках будут установлены новые игровые комплексы", - отметил Собянин.

Мэр также рассказал, что в районе Аэропорт расположится еще один обновленный сквер. Он появится около кинотеатра "Баку".

"Вместе с реконструкцией старого здания кинотеатра, которую планируется завершить в следующем году, местные жители получат качественное общественное пространство у воды", - сообщил Собянин.

В районе Восточное Дегунино будет благоустроен парк "Северные Дубки".

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