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Партнер по необходимости: европейцы раскрыли истинное отношение к США

10:01
  • четверг
  • 10 июня 2021

В ЕС перестают доверять Америке

Жители Европы уверены, что Америка не разделяет их убеждения и ценности, а поддерживать партнерские отношения с США странам приходится лишь из необходимости, показал опрос компаний Datapraxis и YouGov.

Исследование было проведено в 12 странах Евросоюза по заказу Европейского совета по международным отношениям.

Оказалось, что лишь один из пяти европейцев верит в то, что США разделяют его интересы. По мнению остальных, сотрудничать с Вашингтоном Европе нужно лишь из стратегического интереса.

Одной из главных причин противоречий европейцы назвали свое отношение к политике Соединенных Штатов. Почти половина респондентов из Германии, Испании и Франции сочли американскую политическую систему "сломанной".

Также жители ЕС опасаются усиления Турции, тогда как в США главной угрозой считают Китай.

Кроме того, выяснилось, что европейцы перестают доверять и Евросоюзу – это признали большинство опрошенных из Германии, Испании, Италии и Франции, передает Bloomberg.

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