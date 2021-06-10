Партнер по необходимости: европейцы раскрыли истинное отношение к США

В ЕС перестают доверять Америке
Жители Европы уверены, что Америка не разделяет их убеждения и ценности, а поддерживать партнерские отношения с США странам приходится лишь из необходимости, показал опрос компаний Datapraxis и YouGov.
Исследование было проведено в 12 странах Евросоюза по заказу Европейского совета по международным отношениям.
Оказалось, что лишь один из пяти европейцев верит в то, что США разделяют его интересы. По мнению остальных, сотрудничать с Вашингтоном Европе нужно лишь из стратегического интереса.
Одной из главных причин противоречий европейцы назвали свое отношение к политике Соединенных Штатов. Почти половина респондентов из Германии, Испании и Франции сочли американскую политическую систему "сломанной".
Также жители ЕС опасаются усиления Турции, тогда как в США главной угрозой считают Китай.
Кроме того, выяснилось, что европейцы перестают доверять и Евросоюзу – это признали большинство опрошенных из Германии, Испании, Италии и Франции, передает Bloomberg.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram