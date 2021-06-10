Минздрав призвал сформировать коллективный иммунитет как можно скорее

Угроза коронавируса сохраняется

В Минздраве России заявили о необходимости ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу.

Угроза развития пандемии сохраняется, однако не стоит забывать о вопросах развития здравоохранения в стране и плановой повестки, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Перед нами стоит задача ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу", - подчеркнул он.

Накануне власти Москвы объявили об ужесточении контроля за масочным и перчаточным режимами и увеличении коечного фонда в связи с ухудшением коронавирусной ситуации в городе. За последние сутки в столице выявили 4124 случая Covid-19.

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