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В Кремле подтвердили информацию о месте саммита Путина и Байдена

10:19
  • четверг
  • 10 июня 2021

Президенты встретятся на вилле Ла Гранж

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдут на женевской вилле Ла Гранж. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
МИД Швейцарии раскрыл место встречи Путина и Байдена

О месте, выбранном для встречи двух лидеров, ранее сообщил МИД Швейцарии. В ведомстве заявили, что местом саммита станет "знаменитая вилла Ла Гранж". Россию и США поблагодарили за доверие, выраженное при выборе Женевы, передает "Интерфакс".

Годом постройки классической виллы Ла Гранж называют 1773-й. Она расположена в парке, раскинувшемся вдоль левого берега Женевского озера. Здесь растут секвойи и кусты роз, действуют старинные фонтаны.

Сообщается, что Владимир Путин и Джо Байден прибудут на виллу на вертолете. По данным агентства Reuters, швейцарская армия и полиция уже закрыли окружающие Ла Гранж парки.

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