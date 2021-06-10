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Роскачество нашло в шоколадном пломбире плесень

10:41
  • четверг
  • 10 июня 2021

А некоторые образцы, как выяснилось, и вовсе нельзя называть пломбиром

В Роскачестве проверили 20 торговых марок шоколадного пломбира (19 российских и 1 белорусскую) и обнаружили в некоторых образцах ряд нарушений, в том числе плесень.
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"Результаты исследования показали, что из двадцати марок шоколадного пломбира продукция трех обладает признаками фальсификации, то есть высока вероятность, что при изготовлении этого мороженого производитель использовал ингредиенты с растительными жирами", - сказано в результатах исследования.

Оказалось, что растительные жиры содержатся в шоколадном мороженом марок "Вологодский пломбир", "Золотой резерв" и Spar. При этом содержание молочного жира в "Вологодском пломбире" составило лишь 3,18%, в "Золотом резерве" – 3,25%, а в Spar – 7,81%. По правилам пломбиром может называться лишь то мороженое, которое содержит не менее 12% молочного жира.

Эксперты Роскачества также проверили образцы на наличие плесени и дрожжей. В результате в четырех шоколадных пломбирах было обнаружено незначительное количество дрожжей, а еще в двух — плесени.

"Наличие дрожжей и плесеней в мороженом может быть обусловлено использованием сырья низкого качества, нарушением условий фасовки, плохой упаковкой и нарушением условий хранения, но основной вклад в наличие данной микрофлоры, конечно, вносят сырье и применяемые компоненты", – заявила эксперт Елена Юрова.

Не идеальными оказались консистенция и внешний вид мороженого, вафельные стаканчики и несоответствие информации на упаковке. А вот нарушений по содержанию тяжелых металлов, радионуклидов, бактерий группы кишечной палочки и антибиотиков эксперты не обнаружили.

"Большинство производителей мороженого все же используют качественное молочное сырье и не заменяют молочный жир растительным", - резюмировали в Роскачестве.

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