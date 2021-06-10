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Названо лучшее время для чашки кофе

10:46
  • четверг
  • 10 июня 2021

Утренний кофе – плохая привычка

Кофе нельзя употреблять сразу перед едой или после нее, поскольку напиток не позволяет усвоиться полезным веществам, которые поступают в организм вместе с пищей.
Врач назвала несовместимые с диетой напитки

"Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья", - объяснила радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.

Она отметила, что кофе лучше пить между приемами пищи в качестве некоего ритуала. В таком случае напиток не навредит организму и сполна раскроет свои бодрящие свойства.

"Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", - уточнила диетолог.

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