Названо лучшее время для чашки кофе

Утренний кофе – плохая привычка

Кофе нельзя употреблять сразу перед едой или после нее, поскольку напиток не позволяет усвоиться полезным веществам, которые поступают в организм вместе с пищей.

"Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья", - объяснила радио Sputnik врач-диетолог Маргарита Королева.

Она отметила, что кофе лучше пить между приемами пищи в качестве некоего ритуала. В таком случае напиток не навредит организму и сполна раскроет свои бодрящие свойства.

"Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", - уточнила диетолог.

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