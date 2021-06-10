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Суд решил принудительно доставить Порошенко на допрос

10:42
  • четверг
  • 10 июня 2021

Экс-президент приглашения следователей игнорирует

Бывшего президента Украины 10 июня принудительно доставят на допрос, поскольку политик игнорирует приглашения Государственного бюро расследований. Разрешение выдал Печерский районный суд Киева.

"Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Это касается производства о перемещении через таможенную границу Украины 43 картин всемирно известных художников", - написал депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

ГБР вызывает Порошенко на допрос по делу о контрабанде картин всемирно известных художников.  Бывший президент Украины проходит по нему в качестве свидетеля, передает ТАСС.

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