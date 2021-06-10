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Максим Фадеев высказался о премии "Муз ТВ" и спрогнозировал будущее российской эстрады

10:58
  • четверг
  • 10 июня 2021

Продюсер сравнил происходящее на сцене с молекулярной кухней

В этом году вручение премии "Муз ТВ" породило множество обсуждений – ссоры между селебрити, эпатажные образы и споры насчет честности голосований надолго стали темами для пересудов. Вот и Максим Фадеев решил не оставаться в стороне и высказался по поводу прошедшего мероприятия.

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Продюсер по просьбе подписчиков поделился своими впечатлениями о скандальном событии. Он заявил, что если раньше среди большого количества артистов можно было найти одного фрика, то сейчас ситуация в корне поменялась. По словам Фадеева, в наше время больше немодно быть умным и уникальным, а популярность набирают дешевые подделки под настоящее.

Несмотря на негативную оценку настоящего, продюсер поспешил обрадовать поклонников позитивным прогнозом на будущее. Он заявил, что этот период очень быстро подойдет к концу.

"Это как молекулярная кухня, ешь вроде селедку, а вкус клубники. Интересно, но быстро надоедает и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел — агонию!" - заявил Фадеев.

 

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