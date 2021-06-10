Пятиэтажка рухнула на остановку с людьми в Южной Корее (видео)

В момент ЧП пассажиры выходили из автобуса

В Южной Корее пятиэтажный дом, находящийся на реконструкции, рухнул на автобусную остановку.

ЧП произошло в городе Кванджу в тот момент, когда люди выходили из автобуса. Водители других автомобилей успели затормозить, пишет агентство Younhap.

По меньшей мере девять человек погибли, восемь получили травмы. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Президент Южной Кореи уже поручил провести тщательное расследование трагедии. Как стало известно местным СМИ, дом должны были снести.

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