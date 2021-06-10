Крапивина обвинила Киркорова в протежировании бесталанных артистов

Скандал между продюсером и певцом не утихает
Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову, наговорившему в ее адрес много неприятных вещей. Перебранка между знаменитостями началась после церемонии вручения премий "Муз ТВ".
Ранее Крапивина раскритиковала участников премии "МузТВ". В частности, она выступила против певца Филиппа Киркорова и блогера Давы, которые пришли на мероприятие в образе пары. "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала экс-продюсер под совместным снимком звезд.
"Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность", - заявила Крапивина.
Она подчеркнула, что считает резкие высказывания Киркорова в ее адрес несправедливыми. По словам продюсера, поп-король извратил ее слова, на деле же она лишь отметила, что отечественная эстрада становится похожа на балаган.
"Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс", - высказалась Крапивина.
Также она напомнила музыканту, что несколько лет назад помогла ему создать хит "Цвет настроения — синий". Продюсер предположила, что Киркоров затаил на нее обиду после отказа Лободы записать с ним дуэт.
"Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?" - едко предположила женщина.
Она добавила, что больше не будет давать комментарии на эту тему. В дальнейшем Крапивина намерена оставить шоу-бизнес и посвятить себя реализации других проектов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Максим Фадеев высказался о премии "Муз ТВ" и спрогнозировал будущее российской эстрады
- Асмус намекнула на новый роман
- Участницы группы "Тату" рассказали о самых больших гонорарах
- Солистка "Города 312" ответила, почему группа резко пропала
- "Друзья, простите": Пригожин обвинил себя в том, что Бузова попала во МХАТ