Крапивина обвинила Киркорова в протежировании бесталанных артистов

Скандал между продюсером и певцом не утихает

Экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову, наговорившему в ее адрес много неприятных вещей. Перебранка между знаменитостями началась после церемонии вручения премий "Муз ТВ".

Ранее Крапивина раскритиковала участников премии "МузТВ". В частности, она выступила против певца Филиппа Киркорова и блогера Давы, которые пришли на мероприятие в образе пары. "Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки", – написала экс-продюсер под совместным снимком звезд.

"Да, мой комментарий был резким — и я им не горжусь. Но он направлен не в адрес геев, а в адрес бесталанных людей, которых вы, Филипп Бедросович, постоянно продвигаете. Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария. Я своим образом жизни доказываю свою толерантность", - заявила Крапивина.

Она подчеркнула, что считает резкие высказывания Киркорова в ее адрес несправедливыми. По словам продюсера, поп-король извратил ее слова, на деле же она лишь отметила, что отечественная эстрада становится похожа на балаган.

"Я рада, что вы комфортно чувствуете себя в этом цирке уродов. Вашими угрозами уже никого не удивишь. И я вас не боюсь, ведь на моей стороне правда, а на вашей — дешевый фарс", - высказалась Крапивина.

Также она напомнила музыканту, что несколько лет назад помогла ему создать хит "Цвет настроения — синий". Продюсер предположила, что Киркоров затаил на нее обиду после отказа Лободы записать с ним дуэт.

"Вот и пару месяцев назад опять звонили, но снова получили отказ. Может, тогда вы затаили обиду, а вся эта история стала всего лишь предлогом?" - едко предположила женщина.

Она добавила, что больше не будет давать комментарии на эту тему. В дальнейшем Крапивина намерена оставить шоу-бизнес и посвятить себя реализации других проектов.

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