Петр Толстой: Недобросовестным чиновникам не место в "Единой России"

Экс-руководителя ГБУ "Жилищник района Лефортово" исключат из рядов партии за халатность

Секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой инициировал проверку работы экс-руководителя ГБУ "Жилищник района Лефортово" Москвы Елены Бахтаревой после многочисленных жалоб горожан на ее непрофессионализм.

По словам депутата, чиновницу исключат из рядов партии за халатность. "ГБУ "Жилищник района Лефортово" давно славится своими нечеловеческими условиями работы собственных сотрудников, с регулярными задержками заработной платы, невыплатами внеурочных и так далее", - отметил Петр Толстой.

Парламентарий заявил, что недобросовестным госслужащим не место в "Единой России".

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