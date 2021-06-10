Россия начала крупные учения в Тихом океане

Задействованы и корабли, и авиация

Минобороны приступило к проведению крупнейших со времен СССР военно-морских учений в Тихом океане.

Учения разнородных сил флота в дальней морской зоне будут проводиться в центральной части Тихого океана, уточнили в военном ведомстве. Участники отработают задачи по управлению группировками вдали от пунктов базирования.

В учениях примут участие не только боевые корабли и подводные лодки, но и авиация. Задействованы около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

Руководитель учений - командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

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