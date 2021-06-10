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Сергунина рассказала о поддержке инвестпроектов по созданию технопарков в Москве

11:23
  • четверг
  • 10 июня 2021

Столичное правительство оказывает всяческую поддержку

На создание новых технопарков в Москве инвесторы направили более 17 миллиардов рублей.

Об этом заявила заммэра столицы Наталья Сергунина. Власти оказывают всяческую поддержку инвесторов, которые создают технопарки. С этой целью разработан специальный механизм - статус инвестиционного приоритетного проекта. Он дает возможность инвесторам снизить общую региональную налоговую нагрузку.

"Статус инвестиционного приоритетного проекта сейчас имеют шесть площадок. Совокупный объем инвестиций в создание этих технопарков уже превысил 17 миллиардов рублей", - сказала Сергунина.

Кроме того, в Москве разработана программа субсидирования части расходов при строительстве технопарков: инвесторы могут получить до 100 миллионов рублей в год на технологическое присоединение и до 300 миллионов на развитие имущественного комплекса технопарка.

Также компании, которые строят технопарк, могут без торгов заключить договор аренды земельного участка, который находится в собственности Москвы, сроком на шесть лет.

На текущий момент в Москве расположено 43 технопарка, шесть из которых создаются в рамках реализации инвестиционных приоритетных проектов города.

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