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Путин рассказал о борьбе с пандемией

11:29
  • четверг
  • 10 июня 2021

Экономика России восстанавливается

Борьба с пандемией коронавируса в России продолжается, все ее последствия еще не преодолены. Тем не менее, реальный сектор экономики восстанавливается, заявил российский президент Владимир Путин.
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"К сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены, и борьба с этой болезнью еще продолжается. Тем не менее экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - отметил российский лидер на встрече с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

Ранее, на Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что российская экономика во время пандемии показала устойчивость к внешним шокам. По оценкам главы государства, в 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам 2021 года темпы роста оставят около 4%, передает ТАСС.

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