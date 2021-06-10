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Депутат МГД Артемьев призвал ускорить введение ограничительных мер для электросамокатов

11:56
  • четверг
  • 10 июня 2021

Их скорость ограничат на программном уровне

Депутат Мосгордумы Олег Артемьев заявил, что необходимо ускорить введение скоростных ограничений для электросамокатов, это нужно для безопасности всех участников дорожного движения.
На площадке ОНФ обсудили безопасность дорожного движения в сезон самокатов

"Сейчас принято говорить о так называемом всплеске малой мобильности: интересу как к велосипедам, так и моноколесам, сегвеям и, конечно, электросамокатам. Легкость и доступность использования этого вида транспорта уже привела к ряду инцидентов, где существенно пострадали как взрослые, так и дети. Но многих пользователей это не останавливает, и если вождению автомобиля или езде на велосипеде нужно учиться, то самокат привлекает своей простотой - встал, нажал кнопку и поехал - множество людей без опыта какого-либо вождения, и потому нам нужны сдерживающие меры", - отметил Артемьев.

По словам парламентария, следует принять меры как можно быстрее, потому что именно в летний сезон на улицах города появляется максимально много людей – пешеходов, велосипедистов и тех, кто отдает предпочтение самокатам.

Согласно подготовленным предложениям, средства индивидуальной мобильности, используемые на проезжей части, будут регулироваться сотрудниками ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью потока, а прокатные электросамокаты будут ограничены программно - на них нельзя будет развить скорость больше 25 км/ч, сообщает АГН "Москва".

Артемьев подчеркнул, что операторы уже снизили скорость электросамокатов в зонах отдыха и городских парках до 15 км/ч.

"Предел допустимой скорости при перемещении на СИМ необходим. Эти меры нужны, чтобы защитить здоровье всех участников движения. Для безопасности важнейшим фактором является следование в потоке. Поэтому скорость движения по тротуарам без выделенных полос не должна сильно отличаться от скорости движениям пешеходов. Разгоняться с ветерком можно только в безопасной зоне: это либо выделенная полоса, либо другое специально отведенное для этого место", - резюмировал депутат.

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