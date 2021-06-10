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В России за сутки выявлено 11699 новых случаев COVID-19

11:46
  • четверг
  • 10 июня 2021

Это наибольший показатель с 24 февраля

В России за минувшие сутки выявлено 11699 новых случаев заболевания COVID-19. Как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, это наибольший показатель с 24 февраля, когда было зарегистрировано 11749 новых случаев заболевания.
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"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 11 699 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (15,7%) без клинических проявлений", - сообщили в оперштабе. За время пандемии в стране зарегистрировано 5 167 949 случаев заболевания.

Вылечились от коронавируса за последние 24 часа 10 096 пациентов. Общее число выздоровевших составило 4 771 995 -  примерно 92,3% от общего числа заразившихся.

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