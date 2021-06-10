За 3 миллиона евро

Армения отказалась от коньяка. Правительство республики одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, который предоставит Еревану 3 миллиона евро за "плавный отказ" от использования географического названия "коньяк" для своей алкогольной продукции.

"Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость - 3 миллиона евро", - говорится в постановлении кабмина.

В Ереване подчеркивают, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Программой предусмотрена разработка нового названия для армянского коньяка и его реклама на внешних рынках, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram