УЕФА потребовал от Украины убрать с формы надпись "Героям слава"

Крым в составе страны "разрешили оставить"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал политическими надписи на украинской футбольной форме "Слава Украине!" и "Героям слава!" и потребовал убрать их.

УЕФА провел анализ сочетания двух лозунгов и обнаружил в них политическое и милитаристское значения.

"Поэтому этот конкретный слоган на внутренней стороне футболки должен быть удален для использования в матчах соревнований УЕФА", - говорится в сообщении Союза (цитата по РИА Новости).

Ранее Украины представила новый комплект футбольной формы для участия в Чемпионате Европы 2020. На футболках изображена Украина с Крымом в составе, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!"

В свою очередь почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал новую форму Украины политической провокацией, а президента Владимира Путина ни чуть не удивило решение Киева разместить на футболках очертания Украины с Крымом в составе.

"Это их позиция, нам о ней известно", - указал Путин.

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