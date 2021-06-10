Чемпионат "CASE-IN" провел финал Школьной лиги

Участие принимали 16 команд

Девятый Международный инженерный чемпионат "CASE-IN" в четверг провёл финал Школьной лиги. Он состоялся в онлайн-формате, сообщает "ТВ Центр".

В нём приняли участие 16 команд из 14 российских городов. Ребята представили проекты по развитию Амурской области и привлечению в регион высококвалифицированных специалистов.

Свои идеи школьники разработали всего за десять дней. Чемпионат "CASE-IN" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Дойти до финала - это уже настоящее достижение. Вам пришлось проделать серьёзную работу - собрать команду, познакомиться с совершенно новой для вас темой "устойчивое развитие". Собрать и проанализировать данные из открытых источников. Пообщаться со специалистами, выработать оригинальное решение", - отметил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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