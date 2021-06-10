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По инициативе депутата ГД Ирины Белых участники образовательных патриотических проектов смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ

12:37
  • четверг
  • 10 июня 2021

Это большой шаг по поддержке активных школьников

В Москве участники общегородских патриотических и образовательных проектов получат дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) для поступления в вузы.
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Образовательные проекты "Мой район в годы войны" и "Московский экскурсовод" дадут своим участникам статусы "волонтеров истории" и "волонтеров культурного наследия", которые позволят получить дополнительные баллы.

В ближайшее время будет заключено соглашение между Городским методическим центром столичного Департамента образования и Московским ресурсным центром "Мосволонтер", рассказала депутат Госдумы Ирина Белых.

Это решение - большой шаг по поддержке активных школьников и развитию патриотических проектов, уверена парламентарий. В дальнейшем все столичные школы и колледжи смогут расширить возможности участия в масштабном волонтерском движении.

Ранее Белых выступила с инициативой начислять дополнительные баллы к ЕГЭ победителям проекта "Мой район в годы войны" и засчитывать подобную деятельность в качестве волонтерской.

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