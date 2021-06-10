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Евгений Попов: В ходе экологических акций было посажено свыше 420 деревьев

12:59
  • четверг
  • 10 июня 2021

Журналист помог людям, ожидающим озеленения придомовой территории

Телеведущий Евгений Попов активно занимается озеленением территорий Западного округа, за последние несколько месяцев в районах Дорогомилово, Крылатское, Раменки и Фили-Давыдково было высажено свыше 420 саженцев деревьев и кустарников. Ведущий объяснил, почему уделяет столько внимания этому вопросу.

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"Считаю озеленение важной частью работы по повышению качества жизни людей. Деревья и кустарники улучшают экологию не только конкретного двора, но и всего района. Они защищают территорию от ветра, служат естественным фильтром от пыли, вредных газов и шума. С учетом плотности автомобильного движения зеленых насаждений в Дорогомилове явно недостаточно. Поэтому рад был помочь жителям в реализации их пожеланий", - заявил Попов.

Журналист совместно с местными жителями посадил саженцы барбариса, высокогорной сосны, спиреи и чубушника. Акция "Зеленые дворы району" стала завершением затянувшегося этапа благоустройства территории вокруг многоэтажного дома на улице Площадь Победы района Дорогомилово – москвичи порядка двух лет добивались высадки деревьев и декоративных кустарников. Чтобы решить вопрос, жители обратились к Попову за помощью, и вскоре вопрос был решен.

"Специалисты уверены, что при должном уходе все саженцы приживутся. Это будет наш совместный вклад в экологическое будущее столицы", - отметил журналист.

Как сообщают в городском департаменте природопользования и охраны окружающей среды, за последние 10 лет в рамках акции в Москве высажено почти 800 тысяч деревьев и 8,7 миллионов кустарников. Среди озеленяемых территорий дворы не только многоквартирных домов, но и учреждений социальной сферы: больниц, поликлиник, детских садов, школ.

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