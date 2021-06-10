Мишустин рассказал о реализации программы детского кешбэка

Этот вопрос поднимался на заседании кабмина

Правительство выделит свыше двух с половиной миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами. Об этом в четверг заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров. Ассигнования пойдут непосредственно на тушение возгораний, а также на мониторинг обстановки.

Речь зашла и о поддержке многодетных семей. Сейчас они получают по 450 тысяч рублей за рождение третьего и последующего ребёнка. Эти деньги можно потратить, в том числе, на погашение ипотеки. Правительство направит дополнительно больше 27 миллиардов рублей в федеральный бюджет, чтобы ещё порядка 60 тысяч родителей могли приобрести жильё. Говорили и о реализации программы детского кешбэка, передает "ТВ Центр".

"В мае мы уже направили на такие цели 5 млрд рублей. Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путёвки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха. И ещё более 220 тысяч детей при поддержке государства смогут отдохнуть летом на выгодных условиях, набраться сил и с пользой провести время", - заявил Мишустин.

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