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В Москве усилили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима

15:03
  • четверг
  • 10 июня 2021

Проверяют в том числе пассажиров городского транспорта

В Москве из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе усилили контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Проверяют всё - торговые центры, рестораны, кафе, городской транспорт, передает "ТВ Центр".
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В четверг рейд прошёл в метро. Без масок и перчаток инспекторы просто не пускали, объясняя пассажирам необходимость санитарных мер. Тех, кто снимал средства защиты уже после контроля, сотрудники метрополитена отлавливали в вагонах. И выписывали штрафы - на месте. От четырёх до пяти тысяч рублей.

За всё время введения особых мер из-за пандемии выявили 450 тысяч нарушений, только с начала июня - 10 тысяч. Эпидемиологи склонны связывать рост заболеваемости COVID как раз с тем, что москвичи расслабились.

"Очень много людей переносят COVID бессимптомно, и для того, чтобы зараженный человек стал опасным для окружающих, необязательно чихать или кашлять, достаточно просто подышать или говорить. Именно поэтому необходимо соблюдение мер, таких как ношение масок, перчаток, социальное дистанцирование, особенно это важно в транспорте", - рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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