Врачи ГКБ №31 освоили новый метод удаления камней из желчных протоков

Раньше хирурги использовали другой тип лазера

Несмотря на всплеск заболевания COVID и усиление санитарных мер, московские врачи продолжают оказывать и плановую помощь. На высоком уровне и по современным технологиям. Хирурги 31-ой городской больницы одни из первых в стране применили новый метод, который позволяет избавить пациента от камней без полостных операций.

Конкременты, или камни, в протоковой системе поджелудочной железы образуются из-за того, что панкреатический сок, который она вырабатывает для расщепления пищи, скапливается в протоке к тонкой кишке – его стенки из-за воспалений железы деформируются, блокируют проток и причиняют боль. Совсем недавно с таким диагнозом пациентам предстояло традиционное открытое хирургическое вмешательство, с длительным восстановлением. Но не сейчас.

Тулиевый суперимпульсный фиброволоконный лазер в эндоскопии только начали применять – за полгода врачи 31 Горбольницы вылечили четырех пациентов преклонного возраста с крупным конкрементами – диаметр самого большого в поджелудочной железе был с десятирублёвую монету. Лазер может уничтожать камни так же и в почках, и в мочеиспускательном канале. И методика, и разработка – полностью отечественные.

Раньше использовали другой тип лазера – гольмиевый, и хотя он слабее тулиевого, последним не пользовались, так как его было сложнее направить на область поражения – то есть сфокусировать пучок. Эффект был ниже, а вероятность осложнений выше, ведь был риск повредить стенки протока. Теперь направленный пучок дробит камни прицельно. И всё благодаря передовому оснащению – и операционному, и диагностическому.

"С применением новых технологий расширились возможности лечения пациентов с тяжелыми формами крупного холедохолитиаза, что позволило миновать им хирургические большие вмешательства, и использовать малоинвазивные технологии для лечения такой тяжелой формы желчнокаменной болезни", - сообщила заместитель главного врача по медицинской части ГКБ №31 Елена Платонова.

Осколки и фрагменты так же, эндоскопическим путём, извлекаются из протоков. И поскольку теперь риск осложнений значительно снижен, пациенты выписываются из стационара уже спустя несколько суток после операции. Следов от операции на теле тоже не остаётся.

Специалисты, проводившие операции, уже подготовили статьи в ведущие российские и мировые научные издания с описанием применения инновационных российских методов в лечении пациентов преклонного возраста, чтобы методика как можно скорее получила распространение.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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