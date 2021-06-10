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Сотрудники завода в Подмосковье украли запчасти на 250 тысяч рублей

15:10
  • четверг
  • 10 июня 2021

Реализация краденого шла через интернет

В подмосковном Ликино-Дулёве раскрыта преступная группа, которая больше полугода промышляла воровством запчастей с автобусного завода.

Двое сотрудников предприятия прятали детали и комплектующие в своих шкафчиках или тайниках, а накануне обкатки новой техники перекладывали их в пустоты обшивки машин. Так запчасти попадали за пределы завода, сообщает "ТВ Центр".

Продавали краденое через интернет. Выбор был большой - датчики давления, блоки фар и прочее. Заработать преступникам удалось более 250 тысяч рублей. Во время одной из сделок под видом покупателя выступил полицейский.

"После передачи денег правонарушитель был задержан с поличным. Остальные соучастники противоправного деяния задержаны по местам своего проживания. Подозреваемыми оказались четверо местных жителей о 19 до 46 лет", - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Участник группы, подозреваемый в краже запчастей
Участник группы, подозреваемый в краже запчастей
Участник группы, подозреваемый в краже запчастей
Участник группы, подозреваемый в краже запчастей
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