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Мишустин выделил 900 миллионов рублей на борьбу со свалками

12:49
  • четверг
  • 10 июня 2021

Еще 1,3 миллиарда направят на рекультивацию мусорных полигонов

Российские регионы получат 900 миллионов рублей на борьбу с несанкционированными городскими свалками. Работа долждна быть завершена в течение ближайших трех лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
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"Чтобы такая работа шла более эффективно, перераспределим средства, которые предусмотрены в национальном проекте "Экология". Благодаря этому, еще пять регионов - это Мордовия, Удмуртия, Воронежская, Калининградская и Кировская области - получат почти 900 миллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства.

Увеличится также финансирование программы рекультивации семи мусорных полигонов в Московской области. На эти цели будет направлено более 1,3 миллиарда рублей. Мишустин подчеркнул: качество и комфортность жизни зависят от того, каким воздухом дышат люди, передает "Интерфакс".

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