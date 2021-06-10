В Москве начался новый археологический сезон

Где будут вестись раскопки?

В столице стартовал новый археологический сезон. В этом году глобальные работы запланированы более чем на 800 площадках, сообщает "ТВ Центр".

Большая часть расположена в Новой Москве. Специалисты надеются найти там керамику и детские игрушки. Масштабные работы развернутся на территориях Новодевичьего монастыря и Императорского Воспитательного дома.

Также с начала года более 500 находок уже смогли отреставрировать. Многие будущие экспонаты обнаружили на Павелецкой площади, которую археологи уже в шутку стали называть денежной.

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