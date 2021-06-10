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Подробности ДТП с автобусом на Урале

14:39
  • четверг
  • 10 июня 2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело

Состояние троих пострадавших в ДТП с автобусом на Урале оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. ЧП произошло в четверг утром - автобус на большой скорости наехал на пешеходов, по предварительным данным, у машины отказали тормоза. Шесть человек погибли.
Появилось видео с места смертельного ДТП в Лесном

В ДТП с пассажирским автобусом в закрытом городе Лесной погибли 6 человек. 15 пострадали. Принято решение пятерых из них вертолетами Центра медицины катастроф доставить в медучреждения Челябинской и Свердловской областей. Медики рассказали: чтобы стабилизировать состояние одного из пациентов и подготовить его к транспортировке, понадобилось два с половиной часа.

Автобус ПАЗ с пассажирами в салоне двигался по улице с крутым уклоном. В этот момент, по предварительным данным, у него отказали тормоза.

"Он начал подавать звуковые сигналы для других участников дорожного движения, а кондуктор тем временем призвала пассажиров, находившихся в салоне, сгруппироваться и держаться за поручни. Автобус пробил ворота промышленного предприятия и совершил наезд на пешеходов, которые в эту минуту шли на работу", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Несколько человек придавило воротами. Все погибшие и большинство пострадавших - пешеходы, работники предприятия, на территорию которого влетел автобус. Судя по тому, что он преодолел насыпь и канаву, скорость была высокой. Известно, что у водителя 31 год водительского стажа, 28 из которого он имеет права категории D. Признаков опьянения водитель не имел.

Полицейские выясняют, проводился ли предрейсовый осмотр, проверялась ли исправность автобуса. Назначены экспертизы. Прокуратора, в свою очередь, проведет проверку всех автопредприятий области.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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ДТП с автобусом в Свердловской области
ДТП с автобусом в Свердловской области
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ДТП с автобусом в Свердловской области
ДТП с автобусом в Свердловской области
ДТП с автобусом в Свердловской области
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