Мусорщики устроили погром в мэрии одного из округов Парижа (видео)

Чего они добивались?

Перевёрнутые мусорный баки, уничтоженные документы и погромы в кабинетах чиновников. Беспорядками закончилась акция протеста сотрудников французских коммунальных служб. Мусорщики, не согласные с реформой трудового законодательства, ворвались в здание одной из окружных мэрий.

Двор мэрии 13-го района напоминает стихийную свалку. Территория - во власти протестующих. Те, кто обычно следят за чистотой и порядком, в этот раз не убирают, а мусорят.

Мэрия сдалась почти без боя. Внутрь здания демонстранты ворвались за считаные минуты. Разгромили шкафы, достали документы, разбросали их по коридорам, как будто подчёркивая: приказы чиновников для них - не более чем мусор.

На акцию вышли сотни рабочих-коммунальщиков. Причина - трудовая реформа, которую готовится провести правительство Макрона. Госслужащим хотят увеличить нагрузку и сократить отпуска. Это позволить уменьшить число рабочих мест и расходы бюджета. Сомнительный, с точки демонстрантов, проект.

Мэр района Жером Кумэ в дискуссии вступать не стал - ограничился кратким ответом в соцсетях. Обратил внимание на то, что безвозвратно пропали важные документы. В том числе, связанные с вакцинацией населения от коронавируса.

"Насилие, кражи и порча имущества не должны рассматриваться как законные действия. Я их решительно осуждаю", - отметил он.

Подобные акции протеста активисты устраивают не впервые. А теперь и вовсе грозят всеобщей забастовкой - с привлечением работников из других сфер. Чиновники тем временем ломают голову над вопросом, кто будет наводить порядок в мэрии. Надеяться на коммунальщиков, по всей видимости, не приходится.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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