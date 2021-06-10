Появились новые данные о саммите Путина и Байдена

Стало известно, когда президент России прилетит в Швейцарию

Владимир Путин прилетит в Швейцарию 16 июня - в день проведения российско-американского саммита. Об этом в четверг сообщили в Кремле. А вот американский визави уже в Европе. Свое первое с момента вступления в должность международное турне Джо Байден начал с поездки в Великобританию, но даже там не смог обойти вниманием российский вопрос.

Трудно сказать, кому больше нужно было это выступление Байдена - личному составу американской военной базы в Великобритании или ему самому, чтобы настроиться - все-таки первый зарубежный тур в должности президента. В планах главы Белого дома встречи с премьером Джонсоном, королевой Елизаветой II, участие в саммитах G7, НАТО и ЕС-США. Венчают поездку 16 июня переговоры с президентом России. И это, судя по всему, самый главный пункт недельной повестки Байдена.

"Я хочу сообщить господину Путину то, о чем он должен знать. Мы не стремимся к конфликту. С Россией мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Наши страны разделяют невероятные обязанности, в том числе обеспечение стратегической стабильности при соблюдении соглашений о контроле над вооружениями. Но Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью. И я уже продемонстрировал это", - сказал Байден.

Больше 10 лет назад глава Госдепартамента в администрации Обамы Хилари Клинтон подарила Сергею Лаврову кнопку и предложила перезагрузку отношений - начать все с чистого листа без предварительных условий и взаимных претензий. Но, видимо, ошибка - на кнопке американцы написали "перегрузка" - оказалась пророческой и предопределила дальнейший ход событий. Все последующие годы отношения США и России шли по нисходящей, а сейчас практически свалились в пике. Постоянные обвинения в адрес Москвы по любым поводам - от вмешательства в выборы до кибератак. Высылка российских дипломатов. Отказ от Договора по открытому небу. И еще множество двусторонних проблем, которые предстоит обсудить.

Вот только готов ли Байден к диалогу, если учесть, что уже не в первый раз заявляет - на встречу с Путиным он едет с настроем "дать решительный ответ" и не допустить вмешательства в дела демократических стран, будь то США или иные государства. Под иными Байден, в первую очередь, подразумевает Украину. Страна, в которой по заокеанскому сценарию был совершен госпереворот, а затем началась по сути гражданская война, теперь стучится в НАТО. Это закономерно тревожит Москву. Как и постоянно поднимаемый вопрос о санкциях против "Северного потока - 2". Объяснения вроде заботы об Украине, которая потеряет средства от транзита газа Европе и попадет в зависимость от Москвы, меркнут на фоне стремления Вашингтона продать Евросоюзу свой сланцевый газ.

Владимир Путин прибудет в Швейцарию в день проведения российско-американского саммита 16 июня. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского президента. Дмитрий Песков подтвердил, что первая очная встреча лидеров двух стран после избрания Байдена президентом пройдёт на знаменитой вилле Ла-Гранж. Российский лидер едет на переговоры с четкой позицией и готовностью обсуждать накопившиеся проблемы. Готова ли американская сторона к перезагрузке?

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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