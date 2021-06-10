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Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

13:10
  • четверг
  • 10 июня 2021

Блогер раскаялся

Блогеру Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма, следователи требуют его арестовать.
В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского

Как сообщает ТАСС, Хованского доставят в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 10 июня уже в качестве обвиняемого.

31-летнего Юрия Хованского задержали 8 июня в Санкт-Петербурге. В его квартире прошли обыски. Как сообщил источник агентства, задержание связано с песней, в которой оправдывался теракт на Дубровке.

Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Блогер признал свою вину и раскаялся.

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Блогер Юрий Хованский
Блогер Юрий Хованский
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