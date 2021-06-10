Участковый в Москве спас пенсионера в запертой квартире

70-летнему мужчине вовремя оказали помощь

В Северном Медведкове участковый уполномоченный пришел на помощь 70-летнему пенсионеру. Полицию вызвали соседи - они забеспокоились, что в квартире мужчины несколько дней громко работал телевизор, мяукала кошка, но на звонки никто не открывал, сообщает "ТВ Центр".

Полицейский принял решение вызвать кран и на люльке поднялся к балкону квартиры. Через окно он увидел, что мужчина лежит на диване и лишь немного двигает рукой. Участковый выдавил стекло и зашел в комнату.

"Подойдя к нему, увидел, что он в плохом состоянии, говорить мужчина не мог, просто показывал рукой, что просит попить воды. Дал ему попить. Была вызвана бригада скорой неотложной помощи, по приезду которой ему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщил старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Северное Медведково Денис Промыслов.

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