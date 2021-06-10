Более ста граждан России, Казахстана и Украины эвакуированы из сектора Газа

Они вылетят из Каира бортом МЧС
Российские дипломаты сопровождают в Каир 117 граждан России, Казахстана и Украины, решивших покинуть сектор Газа. Из египетской столицы они вылетят в Москву.
Среди эвакуированных через КПП Рафах преимущественно женщины и дети. Работающие в Египет дипломаты сопроводят их до Каира. Затем борт МЧС доставит граждан России, Казахстана и Украины в Москву, передает РИА Новости.
Распоряжение об эвакуации граждан России и стран СНГ из Палестины подписал 20 мая президент Владимир Путин. В конце мая самолет МЧС уже вывез из сектора Газа 64 российских гражданина.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram