ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более ста граждан России, Казахстана и Украины эвакуированы из сектора Газа

13:18
  • четверг
  • 10 июня 2021

Они вылетят из Каира бортом МЧС

Российские дипломаты сопровождают в Каир 117 граждан России, Казахстана и Украины, решивших покинуть сектор Газа. Из египетской столицы они вылетят в Москву.
Палестина объявила о выходе из всех соглашений с США и Израилем

Среди эвакуированных через КПП Рафах преимущественно женщины и дети. Работающие в Египет дипломаты сопроводят их до Каира. Затем борт МЧС доставит граждан России, Казахстана и Украины в Москву, передает РИА Новости.

Распоряжение об эвакуации граждан России и стран СНГ из Палестины подписал 20 мая президент Владимир Путин. В конце мая самолет МЧС уже вывез из сектора Газа 64 российских гражданина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Самолет МЧС ИЛ-76ТД
Самолет МЧС ИЛ-76ТД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.