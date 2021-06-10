Noize MC заразился коронавирусом

Музыкант утверждает, что уже болел COVID-19 раньше

Популярный российский музыкант Иван Алексеев, более известный как Noize MC, заявил о переносе концерта в Киеве, который должен был состояться 12 июня. Оказалось, что рэпер заразился коронавирусной инфекцией.

"Мы вынуждены перенести концерт... на 31 июля, потому что я заболел ковидом", - сообщил исполнитель.

Он рассказал, что вместе с семьей переболел COVID-19 в декабре прошлого года, после чего сдал тест на антитела и получил положительный результат и высокий титр. Однако в этот понедельник самочувствие музыканта ухудшилось. Тест показал, что Noize MC снова заболел коронавирусом.

"Теперь я на двухнедельной самоизоляции, соответственно, не смогу прилететь в Украину 12-го июня и не сыграю 17-го числа в Смоленске. Весь фестиваль 19-го июня в Москве, где я заявлен хедлайнером, переносится на 3 июля в другое место (здесь мой ковид ни при чем — следите за обновлениями!), Киев — на 31 июля (площадка та же), по Смоленску мы еще ищем решение и сразу вас оповестим, как только его найдем", - добавил Алексеев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram